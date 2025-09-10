دليل الممارسات السيبرانية الآمنة للقيادات ضمن دورة تدريبية لموظفي الجهات الحكومية

رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يتحدث عن اللقاء مع البطريرك يوحنا العاشر
بعد توقف دام 12 عاماً.. إعادة افتتاح قسم جراحة الوجه والفكين في كلية طب الأسنان بجامعة حلب
إعادة تأهيل معهد متعددي الإعاقة في دمر بدمشق بعد 14 عاماَ على إغلاقه
نبيل الشحمة… بين الرياضة والثورة على النظام البائد مسيرة طويلة تكللت بالإنجاز والنصر
الشركة العامة لصناعة الكابلات.. قصة بطولة في ليلة التحرير
