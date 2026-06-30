وفد سوريا يشارك في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر هامبورغ للاستدامة

هامبورغ-سانا

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، في ندوة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر هامبورغ للاستدامة بعنوان “تعزيز الاستقرار والقدرة على الصمود والحوكمة في سوريا والمنطقة”، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري.

وانطلقت أمس جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان “التعامل مع أزمة هرمز.. بلورة استجابة جماعية”، بمشاركة القائم بأعمال السفارة السورية في برلين ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

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