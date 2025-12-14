اتحاد الطلبة في طرطوس يطلق فعاليات أسبوع التحرير تحت شعار “تحرير وتجديد”
معرض فني لطلاب مدارس سنجار في ريف إدلب يجسد ذاكرة الثورة.. بمناسبة عام على تحرير سوريا
المخيم الكشفي النسائي في حلب مساحة آمنة للتواصل والحوار وبناء الروابط بين النساء
حفل غنائي لكلية الموسيقا في جامعة حمص احتفاءً بذكرى النصر والتحرير
عائلات من إدلب تعود إلى قراها بعد التحرير سكن فوق الركام وحلم بإعمار قادم
بازار خيري لدعم المحتاجين في كنيسة القديسة تيريزيا للكلدان بدمشق.
كلمة وزير الأشغال العامة مصطفى عبد الرزاق خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان
مؤتمر “عام على التحرير.. أفق وتحديات” يختتم أعماله بحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى
