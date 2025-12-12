“على صهوات المجد نحتفل بالحرية” في حمص بمناسبة ذكرى التحرير

جناح وزارة الطوارئ في معرض دمشق الدولي
انطلاق أعمال ترميم وتوسعة فرن معرة النعمان الآلي في ريف إدلب
عضو مجلس الأمناء في حملة “دير العز”: الحملة بداية الخير للنهوض بواقع المحافظة
محاضرة عن الخط العربي للفنان منير الشعراني في حمص
وصول باخرة محملة بالسكر الخام من البرازيل إلى مرفأ طرطوس لدعم السوق المحلية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى