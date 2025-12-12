احتفالية في كلية الهندسة الزراعية بإدلب بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير
“أيام التحرير” وثيقة بصرية تصور ملحمة تحرير سوريا في المكتبة الوطنية بدمشق
فعالية حول مرض الإيدز في مشفى الجولان الوطني لتسليط الضوء على مستجدات المرض ومكافحته
“على صهوات المجد نحتفل بالحرية” في حمص بمناسبة ذكرى التحرير
المعرض العسكري يحتضن ندوة شعرية تخلّد ملاحم أبطال الثورة السورية
احتفال أهالي مدينة جسر الشغور في ريف إدلب بالذكرى الأولى للنصر والتحرير
“رحلة إلى قلب الحكاية السورية” تجربة تفاعلية تعيد إحياء مشاهد النصر في ردع العدوان
“حيث تُروى حكاية التحرير” آراء الزوار بالمعرض العسكري للثورة السورية المقام في مدينة المعارض
