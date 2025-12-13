كنيسة سيدة البشارة في حمص تفتتح معرضها الميلادي السنوي

إعادة افتتاح مكتب بريد أخترين بريف حلب بعد توقف دام 13 عاماً
آراء وتطلعات أهالي حلب من مجلس الشعب الجديد
مجلس مدينة اللاذقية يستمر بإزالة البسطات وإشغالات الأرصفة من الطرق العامة
السيدة لطيفة الدروبي حول مستقبل الشباب السوري: أحلم بعودة الشباب السوري للمساهمة في بناء وطنهم
شركات محلية تعرض منتجاتها بأسعار تنافسية في مهرجان “صُنع في سوريا” بمدينة عربين في ريف دمشق
