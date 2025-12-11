“حيث تُروى حكاية التحرير” آراء الزوار بالمعرض العسكري للثورة السورية المقام في مدينة المعارض

احتفال المصلين في جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي بمنطقة كفرسوسة في دمشق بعد صلاة الفجر
“مجزرة القرن”.. فعالية في دمشق لتوثيق مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد
أسواق مدينة حلب تشهد انخفاضاً بالأسعار قبيل حلول عيد الفطر الأول بعد سقوط النظام البائد
مناقشة مخرجات المرحلة الأولى من ورشات عمرها بحماة
وفد رسمي يقدم واجب التعزية لذوي ضحايا الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل بحمص يوم أمس
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى