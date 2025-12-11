السوري فريد المذهان المعروف باسم “قيصر” يفوز بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان

سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين في إدلب حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
وزارة الصحة توقع مع وزارة المالية اتفاقية “الميثاق الوطني للصحة”
يافع سوري يفوز بلقب بطل فرنسا في “تحدي القراءة العربي”
تقديراً لجهودهم في سنوات الثورة .. تكريم مراصد الثورة السورية وأهالي شهداء المراصد في المركز الثقافي بإدلب
أعضاء الهيئة الناخبة في دائرة معرة النعمان: الانتخابات خطوة نحو تعافي سوريا الجديدة
