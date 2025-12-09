كيف احتفل أهالي حي الميدان الدمشقي بذكرى النصر والتحرير ؟

“أكاديميا – سوريا 2025” مؤتمر علمي في دمشق حول طب العيون
انطلاق بطولة اللاذقية للبنش برس برفع الأثقال لانتقاء منتخب المحافظة المشارك في بطولة الجمهورية
مؤتمر السلامة الغذائية بحلب يناقش الاستدامة والمطبخ التراثي وسط مشاركة دولية
الرئيس الشرع يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وصول وفد يضم عدد من الوزراء السوريين إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى