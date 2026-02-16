زوار معرض دمشق الدولي للكتاب: المعرض مقصد ثقافي يروي عطش جميع أفراد الأسرة

المواصلات الطرقية تبحث تطوير أنظمة التعداد المروري وتحسين خدمات النقل عبر ورشة عمل متخص
عودة الحياة إلى جبل الأكراد في اللاذقية بعد عودة آلاف المهجرين منذ التحرير
الهلال الأحمر يوزع 4000 سلة صحية في مراكز الإيواء المؤقتة بدرعا
المركز الثقافي في منبج ينظم أول أمسية شعرية بعد التحرير بالتعاون مع مديرية ثقافة حلب.
وزارة الزراعة و”فاو” تنظمان ورشة عمل حول التحقق من نتائج تقييم الأمن الغذائي في سوريا
