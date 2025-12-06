بين خيمة النزوح وركام البيت.. مهجّر من ريف حلب الجنوبي ينتظر عودة دائمة إلى دياره

لقاء رئيس مجلس محافظة حلب مع الفعاليات الإدارية والاجتماعية في منطقة الأتارب
افتتاح معرض المنتجات الريفية دعماً للإنتاج المحلي في قرية شين بريف حمص
افتتاح العيادة العظمية في مشفى الشهيد حمزة الخطيب ببلدة الجيزة في محافظة درعا
مكتب استثمار حلب يعرض مشاريع استراتيجية ويكشف آليات جذب المستثمرين الجدد
مطالب أصحاب الفعاليات التجارية من مجلس الشعب
