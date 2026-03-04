من احتفالات أهالي الرقة في الذكرى الـ 13 لتحرير المدينة من النظام البائد

حفل استقبال في سفارة جمهورية أذربيجان لدى سوريا بمناسبة ذكرى “يوم النصر”
وزير الطاقة محمد البشير يفتتح محطة مياه عين البيضا التي تغذي منطقة الباب بحلب
النائب العام للجمهورية العربية السورية يفتتح المكتب القانوني لعدلية ريف دمشق بسجن دمشق المركزي
الجيش العربي السوري يحيي طقس مدفع رمضان في طرطوس مع حلول موعد الإفطار
تقديم 1000 وجبة إفطار يومياً للأسر الأشد احتياجاً في أحياء دير الزور المتضررة
