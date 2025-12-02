معرض فني في المركز الثقافي بدرعا بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا

رئيس مجلس محافظة حلب يبحث مع أعضاء مجلس مدينة منبج الواقع الخدمي في المنطقة بعد التحرير
مدارس تعليم قيادة المركبات تستأنف نشاطها بعد التحرير
الفارس عدنان القصار… خبرة ومهارة في رياضة قفز الحواجز غيبتها سجون النظام البائد
طموحات طلاب الثانوية في حمص وخارطة التخصصات الجامعية
قافلة المساعدات الرابعة في طريقها إلى السويداء عن طريق معبر بصرى الشام الإنساني بريف در
