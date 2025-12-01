انطلاقة جديدة لصحيفة “الثورة السورية”، منصة متكاملة ورقية وإلكترونية وتفاعلية

مشاهد لقافلة تجارية لحظة دخولها إلى محافظة السويداء عبر ممر بصر الحرير بريف درعا
قوات الجيش العربي السوري والأمن الداخلي تؤمن خروج عوائل من السويداء إلى مناطق آمنة
جهود متواصلة للشرطة السياحية في اللاذقية لتأمين المواقع السياحية وضمان أمن وسلامة الزوار
تشييع شهداء درعا الذين ارتقوا الليلة الماضية جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على درعا ومحيطها.
حملة “فداء لحماة” نموذج للتعاضد المجتمعي من أجل تحسين البنية التحتية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى