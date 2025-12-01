انطلاقة جديدة لصحيفة “الثورة السورية”، منصة متكاملة ورقية وإلكترونية وتفاعلية
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لتقانة الغذاء في كلية العلوم بجامعة دمشق
ورشة تدريبية في الكلية التطبيقية بجامعة حماة حول ريادة الأعمال
جهود مستمرة لتحسين بيئة النقل الداخلي وتطويرها في كراج انطلاق البوكمال بدير الزور
حملة واسعة لإزالة الركام في معرة النعمان لتحسين البنية التحتية وتسهيل عودة الأهالي
مجلس الأعمال السوري – البريطاني يبدأ أعماله من دمشق بحضور مسؤولين ورجال أعمال
ورشة عمل في منطقة الغاب في حماة، لمناقشة المقترحات حول فعاليات ذكرى التحرير
وفود من أبناء القرى والبلدات المجاورة يقدمون واجب العزاء بشهداء بلدة بيت جن في ريف دمشق
