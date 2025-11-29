فعالية لجمعية الصيادين في مدينة جبلة باللاذقية، بمناسبة ذكرى معركة “ردع العدوان”
الشيباني: تطرقنا في المحادثات لإنشاء مجلس أعمال سوري – دنماركي
الشيباني: ناقشنا مع وزير الخارجية الدنماركي الآليات العملية للعودة الطوعية للاجئين السوريين
الشيباني: نقدر ونثمن التزام الدنمارك بدعم سوريا الجديدة وموقفها في مجلس الأمن
الشيباني: سوريا تنظر للدنمارك بوصفها شريكاً ودولة تمتلك إرثاً من التجارب التنموية
جلسة حوارية مع الإعلاميين في إدلب بمناسبة مرور عام على ذكرى التحرير
مشاركة واسعة في السباق الدوري التاسع للخيول العربية الذي أقيم في ريف دمشق بمناسبة ذكرى التحرير
عرض رسمي لعربات وزارة الداخلية بالهوية البصرية الجديدة في مدينة دمشق
