الشيباني: ناقشنا مع وزير الخارجية الدنماركي الآليات العملية للعودة الطوعية للاجئين السوريين

مركز الضمير الصحي في ريف دمشق يعود للعمل بعد انتهاء أعمال الترميم والتأهيل
حوارات تفاعلية لوزارة الشؤون الاجتماعية في دمشق حول مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
لسد جزء من حاجة السوق المحلية.. الشركة العامة للأسمدة بحمص تعيد تشغيل معمل سماد الكالنترو بطاقة 350 طناً يومياً
الصحة تطلق حملة “شفاء” ‏بالتعاون مع التجمع السوري بألمانيا ‏ومنظمة الأطباء المستقلين
وزارة الصحة توقع اتفاقية مع منظمة “نورواك” النرويجية لدعم القطاع الصحي في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى