وزير الثقافة يتحدث لـ سانا حول أهمية حملة “ريفنا بيستاهل”

الطوائف المسيحية في دمشق تقيم الصلوات والقداديس احتفالاً بـ “أحد الشعانين”
قافلة مساعدات إنسانية وأخرى تجارية في طريقهما إلى السويداء
عناصر الدفاع المدني السوري خلال عطلة العيد.. جهوزية تامة وعزيمة لا تلين في كل الظروف
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقدم مساعدات طبية لحملة “نبضنا واحد 2” في مشفى دمشق
كنيسة مريم العذراء في دير الزور.. بين الدمار والأمل بإعادة الإعمار
