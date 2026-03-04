تزايد وتيرة عودة السوريين من لبنان عبر منفذ جوسية الحدودي في ريف حمص

بدء عملية صرف رواتب المتقاعدين في الرقة للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً
وزارة الدفاع تفتتح جسراً مؤقتاً يربط قريتي مراط والمريعية على نهر الفرات في دير الزور
افتتاح مركز جديد للشؤون المدنية في حي جنوب الملعب بمدينة حماة
ورشة عمل لمناقشة تعديل القانون رقم 93 لعام 1958 الخاص بعمل الجمعيات غير الحكومية في دير الزور
من مواد بسيطة إلى زنبيل تراثي، حكاية حرفة متجذرة في سوق الباب المسقوف بريف حلب
