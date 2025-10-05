“صفر خيمة” حملة في مدينة رين الفرنسية بهدف جمع التبرعات لترميم منازل النازحين داخل سوريا

برسيلو: التغييرات الأخيرة لـ سانا ستمكنها من تقديم الخبر بأدوات احترافية ومتطورة
مشاهد من دخول صهريجي الغاز إلى محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني
وفد سعودي من رجال الأعمال والمستثمرين يصل إلى دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي
انخفاض الأسعار ووفرة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه يبث الحياة في أسواق مدينة حلب
أهلي حلب يتوج بطلاً للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على الكرامة بهدفين دون مق
