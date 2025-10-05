“صفر خيمة” حملة في مدينة رين الفرنسية بهدف جمع التبرعات لترميم منازل النازحين داخل سوريا
مرشحون لعضوية مجلس الشعب في إدلب: الانتخابات خطوة نحو الاستقرار والتنمية
محافظ اللاذقية: انتخابات مجلس الشعب ركيزة أساسية لتعديل القوانين ورسم سياسات الدولة الجديدة
المركز الإسلامي في مدينة فيينا بالنمسا ينظم بازاراً خيرياً دعماً لضحايا الحروب من الأطفال
أعضاء الهيئة الناخبة في دوما: الانتخابات تمثل عودة المجلس للشعب
رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام: سوريا تنتصر بإصرارها وتعكس قوتها بالانتخابات
القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق: عملية الانتخاب منظمة ووفق المعايير المعتمدة
عيزوقي: صناديق الاقتراع هي من يحدد من هم ممثلو الشعب السوري
