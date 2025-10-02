انطلاق المؤتمر العلمي الأول لمبادرة طب الطوارئ السورية على مدرج جامعة دمشق

الدفاع المدني : إزالة مخلفات الحرب في سوريا، خطوة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار وتعافي المدنيين بعد سنوات من حرب نظام الأسد وحلفائه
معرض “طريق” فضاء للاحتفاء بمواهب الشباب وإبداعهم المتجدد في اللاذقية
صالون حماة الثقافي في مهرجان الربيع مساحة للحوار والنقاش وتبادل الرأي
محافظة دمشق تنظم قرعة علنية لتوزيع المساكن البديلة في شرقي باب شرقي بدمشق
تكبيرات العيد تصدح في قاسيون.. أهالي دمشق يؤدون صلاة عيد الفطر لأول مرة في ساحة الجندي المجهول
