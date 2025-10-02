خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين في مديرية بريد القنيطرة
تفريغ باخرة محملة بـ 24 ألف طن من الذرة العلفية وكسبة فول الصويا في مرفأ اللاذقية
الهيئة الناخبة في دائرة القنيطرة تستمع لبرامج مرشحي مجلس الشعب الانتخابية
مشروع لترميم أسواق مدينة سراقب في ريف إدلب يعيد الأمل للتجار والأهالي
افتتاح مركز جديد للشؤون المدنية في حي جنوب الملعب بمدينة حماة
مدير عام المؤسسة السورية للبريد يطلع على سير العمل في فرع درعا والخدمات المقدمة للأهالي
التأمينات الاجتماعية في دمشق، خدمات متكاملة لحماية حقوق العاملين والمتقاعدين
توقيع اتفاقية بين الخطوط الجوية السورية وشركة SITA العالمية لتكنولوجيا المعلومات
