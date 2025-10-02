توقيع اتفاقية بين الخطوط الجوية السورية وشركة SITA العالمية لتكنولوجيا المعلومات
أهالي الكبينة يعودون إلى منازلهم المدمرة، ذكريات حاضرة وخدمات غائبة
مرشحو مجلس الشعب في معرة النعمان بريف إدلب يناقشون برامجهم الانتخابية
غرفة صناعة دمشق وريفها تعقد اجتماع هيئتها العامة السنوي لمناقشة التحديات والفرص
تركيب حاويات قمامة ذكية تحت الأرض في منطقة سراقب بريف إدلب
“الشرعية الانتخابية وآلية المشاركة الشعبية” ندوة سياسية في المركز الثقافي العربي بدرعا
أعضاء الهيئة الناخبة لمنطقة جبلة ومرشحو مجلس الشعب يناقشون البرامج الانتخابية
“الحكاية السورية..من طرطوس إلى العالم” فعالية سياحية متنوعة في طرطوس
