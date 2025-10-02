توقيع اتفاقية بين الخطوط الجوية السورية وشركة SITA العالمية لتكنولوجيا المعلومات

تصفيات المرحلة الثانية من مبادرة تحدي القراءة العربي بموسمها التاسع في محافظة دمشق
وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني في مؤتمر بروكسل بنسخته التاسعة
القائد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يستقبلان وفداً عمانياً في العاصمة دمشق
الأمن الداخلي في طرطوس يحيّد أحد المتورطين بأعمال إجرامية ومهاجمة مواقع عسكرية
دورة تدريبية في مجلس الشعب لأعضاء اللجان الفرعية في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة
