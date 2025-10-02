غرفة صناعة دمشق وريفها تعقد اجتماع هيئتها العامة السنوي لمناقشة التحديات والفرص

بمشاركة وزير الزراعة اجتماعات المجلس التنفيذي لـ أكساد تناقش تحديات المرحلة المقبلة
مشاريع واعدة للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي في جناحها بمعرض دمشق الدولي
أهالي التريمسة في ريف حماة يغادرون المخيمات في شمال سوريا عائدين إلى ديارهم
بأيدي أبنائها.. قرى وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق تنهض من جديد
بعد التئام أول اجتماع للحكومة الجديدة.. أهالي دمشق يتحدثون عن أولوياتهم وأهم المشاريع العاجلة
