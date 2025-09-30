وفد من UNDP يزور محافظة حماة لبحث التعاون في المجالات التنموية وإعادة الإعمار
مشفى حماة الوطني يقدم تدريباً متقدماً لأكثر من 30 طبيباً حول “إنقاذ الأرواح في أصعب اللحظات”
ورشة عمل في درعا لتطوير خبرات أطباء الأسنان في المداوة اللبية المجهرية
معرض “طريق” فضاء للاحتفاء بمواهب الشباب وإبداعهم المتجدد في اللاذقية
افتتاح مركز للدفاع المدني في تلكلخ للاستجابة السريعة وحماية المدنيين
مدير عام المؤسسة السورية للمخابز لـ سانا: نعمل على رفع كفاءة جميع الأفران في سوريا
ناجٍ من مجزرة الكيماوي في دوما: ننتظر محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة
وزير الإعلام يبحث في الرياض تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات
