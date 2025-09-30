وفد من UNDP يزور محافظة حماة لبحث التعاون في المجالات التنموية وإعادة الإعمار

ضمن حفل ضخم أقيم في مدينة إدلب…  دخول الطلاب والطالبات من حفظة القرآن الكريم إلى الملعب البلدي
مشروع لتزفيت الشوارع في إدلب، بهدف تحسين البنية التحتية للمدينة
أجواء تنافسية في السباق الدوري السادس للخيول العربية الأصيلة
القائم بأعمال وزارة الصحة يفتتح مركز “‏الاستعراف السوري للطبابة الشرعية” في مبنى العيادات الشاملة بمنطقة ‏الزاهرة الجديدة بدمشق
تكريم 102 طالب وطالبة، من الخريجين الأوائل في جامعة حلب بالمناطق المحررة، بحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب
