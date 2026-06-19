سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي

دمشق-سانا
وقع وزير الصحة مصعب العلي مع نظيره التركي كمال ميميش أوغلو مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وتطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات، وبناء القدرات الصحية بين البلدين.
وتنص المذكرة التي وُقعت في مبنى وزارة الصحة بدمشق اليوم الجمعة، على التعاون في مجالات الصحة العامة، وإدارة المشافي، والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات، والتشريعات الصحية، وعلم الوراثة والمخابر الطبية، وتنمية الموارد البشرية الصحية.
وتشمل مجالات التعاون الصحة العامة، بما فيها طب الأسرة والصحة النفسية وطب الشيخوخة ومكافحة الأمراض، وبرامج الكشف المبكّر عن السرطان وتعزيز الأمن الصحي، وتطبيق معايير الجودة والاعتماد، وتطوير الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التبادل في مجالات علم الوراثة والمخابر الطبية وزراعة الأعضاء والطب التقليدي والتكميلي.
واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة استشارية، وتنظيم فعاليات علمية، وتعزيز العمل الإنساني، إلى جانب افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري فور الانتهاء من تزويده بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة.
تعزيز التعاون الطبي بين سوريا وتركيا
وبيّن الوزير العلي أن زيارة وزير الصحة التركي والوفد المرافق له وتوقيع مذكرة التفاهم يشكلان محطة مهمة لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين، ولا سيما في مجال تبادل الخبرات وفق أحدث البروتوكولات الطبية، وبناء نظام تأمين صحي متطور، إلى جانب التركيز على برامج الاعتمادية والتعليم الطبي المستمر، بما يلائم تطلع الوزارة للاستفادة من تجربة التحول الصحي الشامل في تركيا وتطبيقها في سوريا للارتقاء بالخدمات الطبية المحلية المقدمة للمواطنين.
دعم سوريا في المجال الصحي
من جانبه، أوضح وزير الصحة التركي أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق في القطاع الصحي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأشار ميميش أوغلو إلى حرص تركيا على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للحكومة السورية والشعب السوري في المجال الصحي، وتعزيز التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات.
بناء نظام صحي في سوريا
بدوره، أكد مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة زهير قراط في تصريح للإعلاميين عقب التوقيع، أهمية مذكرة التفاهم في التركيز على تحقيق التحول الصحي والرقمي، والاستفادة من الخبرات الخارجية في مجال تطوير القطاع الطبي، بما يسهم في إعادة بناء نظام صحي متكامل في سوريا.
وأشار قراط إلى أهمية افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري، بوصفه مشروعاً إنسانياً طبياً سيسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر تقديم خدمات رعاية علاجية وصحية متكاملة لمرضى السرطان في مدينة حلب والمناطق المجاورة لها.
وسبقت توقيع مذكرة التفاهم، جولة ميدانية على مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب في دمر، حيث اطلع الجانبان على سير العمل في أقسام المشفى، واستمعا من الكوادر الطبية إلى الخدمات المقدمة للمرضى، مستعرضين مؤشرات الأداء والخدمات التخصصية باعتباره أحد نماذج التعاون المشترك في المجال الصحي.
وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وتركيا، أحد مسارات التعاون في تعزيز المنظومة الصحية السورية، والتي أدت العام الماضي إلى تشغيل المبنى الجديد لمشفى دمشق لأمراض القلب وجراحتها في دمر، بموجب بروتوكول مشترك ومباحثات موسعة بين الجانبين، وبطاقة تشغيلية تتجاوز 500 إجراء طبي وجراحي شهرياً، حيث يستقبل ما يزيد على 300 مراجع يومياً.
وكانت وزارتا الصحة السورية والتركية ناقشتا في دمشق في كانون الأول الماضي، آلية تشغيل المبنى الجديد لمشفى دمشق لأمراض القلب وجراحتها في دمر، وتأمين الاحتياجات اللازمة، ورفد المشفى بالكوادر الطبية ووضع خطة لتشغيل مشفى حلب للأورام خلال الفترة القادمة.