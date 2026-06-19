سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي

دمشق-سانا‏

وقع وزير الصحة مصعب العلي مع نظيره التركي كمال ميميش أوغلو مذكرة تفاهم، ‏بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وتطوير مجالات التنسيق وتبادل ‏الخبرات، وبناء القدرات الصحية بين البلدين.

وتنص المذكرة التي وُقعت في مبنى وزارة الصحة بدمشق اليوم الجمعة، على التعاون في ‏مجالات الصحة العامة، وإدارة المشافي، والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات، ‏والتشريعات الصحية، وعلم الوراثة والمخابر الطبية، وتنمية الموارد البشرية الصحية.

وتشمل مجالات التعاون الصحة العامة، بما فيها طب الأسرة والصحة النفسية وطب ‏الشيخوخة ومكافحة الأمراض، وبرامج الكشف المبكّر عن السرطان وتعزيز الأمن ‏الصحي، وتطبيق معايير الجودة والاعتماد، وتطوير الصناعات الدوائية والتكنولوجيا ‏الحيوية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التبادل في مجالات علم الوراثة والمخابر ‏الطبية وزراعة الأعضاء والطب التقليدي والتكميلي.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة استشارية، وتنظيم فعاليات علمية، وتعزيز العمل ‏الإنساني، إلى جانب افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري فور ‏الانتهاء من تزويده بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة.

تعزيز التعاون الطبي بين سوريا وتركيا

وبيّن الوزير العلي أن زيارة وزير الصحة التركي والوفد المرافق له وتوقيع مذكرة التفاهم ‏يشكلان محطة مهمة لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين، ولا سيما في مجال تبادل الخبرات ‏وفق أحدث البروتوكولات الطبية، وبناء نظام تأمين صحي متطور، إلى جانب التركيز ‏على برامج الاعتمادية والتعليم الطبي المستمر، بما يلائم تطلع الوزارة للاستفادة من ‏تجربة التحول الصحي الشامل في تركيا وتطبيقها في سوريا للارتقاء بالخدمات الطبية ‏المحلية المقدمة للمواطنين.

دعم سوريا في المجال الصحي

من جانبه، أوضح وزير الصحة التركي أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقات ‏الأخوية بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق في القطاع الصحي بما ‏يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار ميميش أوغلو إلى حرص تركيا على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للحكومة ‏السورية والشعب السوري في المجال الصحي، وتعزيز التعاون في مختلف القضايا ‏المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات.

بناء نظام صحي في سوريا

بدوره، أكد مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة زهير قراط في تصريح للإعلاميين ‏عقب التوقيع، أهمية مذكرة التفاهم في التركيز على تحقيق التحول الصحي والرقمي، ‏والاستفادة من الخبرات الخارجية في مجال تطوير القطاع الطبي، بما يسهم في إعادة بناء ‏نظام صحي متكامل في سوريا.

وأشار قراط إلى أهمية افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري، بوصفه ‏مشروعاً إنسانياً طبياً سيسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر تقديم ‏خدمات رعاية علاجية وصحية متكاملة لمرضى السرطان في مدينة حلب والمناطق ‏المجاورة لها.

وسبقت توقيع مذكرة التفاهم، جولة ميدانية على مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب في دمر، ‏حيث اطلع الجانبان على سير العمل في أقسام المشفى، واستمعا من الكوادر الطبية إلى ‏الخدمات المقدمة للمرضى، مستعرضين مؤشرات الأداء والخدمات التخصصية باعتباره ‏أحد نماذج التعاون المشترك في المجال الصحي.

وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وتركيا، أحد مسارات التعاون في تعزيز ‏المنظومة الصحية السورية، والتي أدت العام الماضي إلى تشغيل المبنى الجديد لمشفى ‏دمشق لأمراض القلب وجراحتها في دمر، بموجب بروتوكول مشترك ومباحثات موسعة ‏بين الجانبين، وبطاقة تشغيلية تتجاوز 500 إجراء طبي وجراحي شهرياً، حيث يستقبل ما ‏يزيد على 300 مراجع يومياً.

وكانت وزارتا الصحة السورية والتركية ناقشتا في دمشق في كانون الأول الماضي، آلية ‏تشغيل المبنى الجديد لمشفى دمشق لأمراض القلب وجراحتها في دمر، وتأمين ‏الاحتياجات اللازمة، ورفد المشفى بالكوادر الطبية ووضع خطة لتشغيل مشفى حلب ‏للأورام خلال الفترة القادمة.