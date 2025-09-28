اتصالات سوريا توقع عقود شراكات استراتيجية لتوسيع الإنترنت الضوئي في إدلب

تدريب انتخابي في إدلب لتعزيز جاهزية لجنة مجلس الشعب ومهاراتهم التنظيمية
وزير الصحة يفتتح ثلاثة مراكز صحية في ريف دمشق بحضور المحافظ
ضهر القصير.. كنز الكستناء ورئة حمص الخضراء
“البوظة السراقبية”.. طقس اجتماعي وذاكرة الطفولة تعود لسراقب بريف إدلب
مشفى القلمون بمدينة النبك في ريف دمشق يقدم نحو 20 ألف خدمة طبية متنوعة شهرياً
