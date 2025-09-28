اتصالات سوريا توقع عقود شراكات استراتيجية لتوسيع الإنترنت الضوئي في إدلب
مشاهد من حفل افتتاح قلعة حلب بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة
الشيخ ليث البلعوس ومدير الأمن في السويداء سليمان عبد الباقي يزوران جبل السماق
وزير الثقافة: ثقافتنا الأصيلة عصيّة على الطمس، وافتتاح قلعة حلب إشارة إلى التعافي
القلعة كما يراها أهالي حلب، رمزٌ للسياحة وعودة الحياة
نائب رئيس غرفة صناعة الأردن: معارض مستلزمات البناء منصة دعم مهمة لمرحلة إعادة الإعمار
مشاهد جوية من حفل افتتاح قلعة حلب
سائح صيني: الحضارة السورية فريدة بنقوشها
Sign in to your account
تذكرني