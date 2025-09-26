لحظة وصول الرئيس أحمد الشرع إلى الملعب البلدي للمشاركة في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”

كلية الإعلام في جامعة دمشق تخرج طلاب الدورات التدريبية المتخصصة والتي أُقيمت ‏بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام
وزير الثقافة: اليوم تعود سانا لتكون منبراً للحقيقة ولتعكس طموحات الشعب وتحديات الدولة
حفل تخرج لطلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق فرع القنيطرة
حملة الوفاء لإدلب بعيون الأهالي.. آراء ومقترحات لتحسين أثرها
التحضيرات النهائية في مدرج بصرى الشام الأثري قبل انطلاق فعاليات حملة “أبشري حوران”
