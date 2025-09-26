ماذا قال العقيد المنشق عن النظام البائد رياض الأسعد لمراسل سانا عن حملة الوفاء لإدلب؟

الرئيس الشرع: سوريا ملتزمة بمحاسبة من يعتدي على أي مدني لأنها دولة قانون
“مع بعض، حلب أحلى”.. تكريم مبادرات شبابية ومجتمعية شاركت بحملة “لعيونك يا حلب”
أهالي سراقب في ريف إدلب يرحبون بالرئيس الشرع أثناء زيارته لمدينتهم
معبر نصيب الحدودي يسجل تزايداً في حركة الشاحنات والمسافرين
وزارة الصحة توقع اتفاقية مع الجمعية الطبية السورية الألمانية “سيغما” ومؤسسة الرواد للتع
