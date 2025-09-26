ماذا قال العقيد المنشق عن النظام البائد رياض الأسعد لمراسل سانا عن حملة الوفاء لإدلب؟
معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومدير الأمانة العامة للشؤون السياسية يصلان إدلب
معرض للفن التشكيلي دعماً لحملة “الوفاء لإدلب”
وزير الإعلام لـ سانا: إدلب لها دين علينا جميعاً لأنها تحملت الكثير وضحت بالكثير
“مهما فعلنا لإدلب لن نوفيها حقها”.. الشيخ أبو عبد الرحمن المتوكل عن حملة الوفاء لإدلب
توافد عدد من الوزراء وشخصيات اجتماعية ودينية للمشاركة في حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
ضمن حملة الوفاء لإدلب، معرض يحتفي بالإبداع السوري في المحافظة عبر العصور
اختبار الماراثون البرمجي للصغار واليافعين 2025 في طرطوس
