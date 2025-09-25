كيف يبدو واقع قطاعي التعليم والصحة في محافظة إدلب؟

استعدادات مكثفة للجناح السوري للمشاركة في معرض دمشق الدولي
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظ اللاذقية محمد عثمان يتفقدان بؤر النيران
سانا ترصد جهود العاملين في أفران حلب لتأمين مادة الخبز للمواطنين بنوعية عالية ودون انقطاع
جامع خالد بن الوليد.. لؤلؤة حمص الخالدة عبر التاريخ
صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك في ساحة باب الهوى بمدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي
