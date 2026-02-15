رواق بصري واسع يستقبل رواد معرض دمشق الدولي للكتاب برحلة في تاريخ الإبداع السوري

توافد الزوار إلى معرض دمشق الدولي للكتاب لمتابعة فعاليات يومه الثاني
حوار وزير الخارجية والمغتربين مع الإعلامي عمار تقي حول مستقبل سوريا
ورشة تدريبية وتطويرية لكوادر الكيك بوكسينغ في دمشق
رتل لإدارة الأمن العام يدخل مدينة بانياس لضبط الأمن ومنع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة
تدبيس الرمان في بلدة دركوش بريف إدلب.. حرفة موسمية ومصدر رزق للأهالي
