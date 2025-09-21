حفل تخرج لطلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق فرع القنيطرة

زيارة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع إلى الجامع العمري في مدينة درعا
مدرج بصرى الشام من الجو.. أجواء الأمل في “أبشري حوران”
مع اقتراب حلول العام الدراسي افتتاح “سوق عيلتنا” في القنيطرة
نادي جاسم يفوز على داعل في بطولة كأس شهداء درعا
المحامي العام بدمشق: العدالة بدأت تأخذ مجراها ولن يفلت أحد من العقاب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى