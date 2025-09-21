حفل تخرج لطلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق فرع القنيطرة
وزير الصحة السوري ونظيره السعودي يوقعان في الرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الصحي
المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تواصل أعمال إصلاح خط التوتر العالي غزالة–الكوم
أهالي حربل بين الرغبة بالعودة ومخاطر الألغام ومخلفات الحرب
مركز الفنون التشكيلية في اللاذقية يختتم فعاليات النادي الصيفي للأطفال
مؤسسة الرواد للتعاون والتنمية تحتفي بطلابها المتفوقين من ذوي الإعاقة
اتحاد كرة القدم يوضح مستجدات الجلسة الاستثنائية للجمعية العمومية
مدارس سوريا تفتح أبوابها لـ 4 ملايين طالب وطالبة في أول عام دراسي بعد التحرير
Sign in to your account
تذكرني