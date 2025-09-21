مدارس سوريا تفتح أبوابها لـ 4 ملايين طالب وطالبة في أول عام دراسي بعد التحرير

أهالي حمص ينددون بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية
عقيلة الرئيس أحمد الشرع لطيفة الدروبي تلقي كلمة الخريجين في جامعة إدلب
المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض يتحدث لـ سانا عن حجم المشاركة في “فود إكسبو”
الجامع النوري في حماة تحفة معمارية تروي حكاية المدينة
التمرين الأخير لمنتخب سوريا لكرة السلة في صالة الفيحاء بدمشق قبل المشاركة في نهائيات كأ
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى