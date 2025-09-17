مبادرة “جسور” تختتم معرضها الأول للتنوع الثقافي في مدينة حلب

نادي حطين الرياضي يستعد لتمثيل سوريا في بطولة التحدي الآسيوي لكرة القدم
كيف صنعت مدينة البارة في جبل الزاوية هويتها كأيقونة للتراث الإنساني؟
فلاحو غوطة دمشق يروون حجم الخراب في أراضيهم جراء ممارسات النظام البائد
معاون وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ إدلب يتفقدان صوامع الحبوب في المدينة للاطلاع على سير عملية استلام محصول القمح من المزارعين
مشاهد تظهر حجم الدمار الذي لحق بجامع الدالاتي في منطقة المليحة بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى