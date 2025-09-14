استمرار فعاليات الدوري التصنيفي لرجال كرة الطائرة
مشروع لترميم 160 منزلاً في مدينة كفرنبل بريف إدلب
افتتاح فندق “بارك بلازا صلنفة” بريف اللاذقية بعد تأهيله لدعم السياحة الشتوية
من رومية إلى طرطوس شاب سوري يحقق حلمه ويؤسس مشروعه الخاص
الانتهاء من صيانة البنية التحتية ضمن مشروع إعادة تأهيل طريق باب توما – القشلة
افتتاح معرض الكتاب الثاني في الضمير بريف دمشق لتشجيع الأطفال على القراءة
تحت رعاية وزارة الصحة.. جمعية تكافل تؤهل عدداً من المراكز الصحية في سوريا
انطلاق حزمة مشاريع كبرى لتأهيل وتعبيد الطرق الرئيسية ومداخل حلب
Sign in to your account
تذكرني