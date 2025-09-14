تحت رعاية وزارة الصحة.. جمعية تكافل تؤهل عدداً من المراكز الصحية في سوريا

إعادة افتتاح معبر القائم البوكمال الحدودي مع العراق ومباشرة العمل فيه أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات
جسر الشغور في ريف إدلب تستعيد نبضها التجاري، افتتاح سوق التسوق الأول بمشاركة واسعة
تقييم جسر القساطل على طريق أريحا – اللاذقية لإعادته إلى الخدمة
رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في زيارته الأولى لجمهورية تركيا
الصحة السورية تؤكد التزامها الكامل بتقديم الرعاية الطبية لكل السوريين في كل مكان
