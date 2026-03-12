إفطار جماعي لنحو 2200 طالب في المدينة الجامعية بدمشق

فيضان المياه في بلدة تلدو بريف حمص جراء الهطولات المطرية تسبب بمعاناة الأهالي بالحركة والتنقل
حفرة كبيرة بين بلدتي زاكية والطيبة بريف دمشق جراء سقوط مخلفات القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران
تقديم الطعون بدمشق وريفها على عضوية الهيئات الناخبة لانتخابات مجلس الشعب
معرض “حكاية أمل” منصة لتمكين النساء ودعم الحرف اليدوية في مدينة القصير بريف حمص
تضييق إسرائيلي متزايد على أصحاب الكسارات في ريف القنيطرة الشمالي ومداهمات متكررة لها
