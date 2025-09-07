افتتاح أقسام طبية جديدة في مشفى حماة الوطني بعد الترميم وإعادة التأهيل

“كل عار وأنتم بخير” عرض مسرحي للأخوين ملص على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي باللاذقية
من جلاء المحتل إلى زوال الطاغية.. كيف يرى السوريون مستقبلهم؟
إعادة تأهيل ثلاثة مدارس في معرشورين بريف إدلب وافتتاح واحدة لاستقبال التلاميذ
هكذا احتفل أهالي طرطوس بإطلاق صندوق التنمية السوري
مشفى حلب الجامعي يعود تدريجياً للعمل مع استمرار جهود ترميمه وإعادة تأهيله
