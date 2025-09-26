أمنيات الأهالي بحملة الوفاء لإدلب، رؤى تجمع بين الأمل والإصرار

مهجّرو كرناز بريف حماة يغادرون مخيمات الشمال عائدين إلى ديارهم
اختتام مهرجان “صيف الشام للتسوق” في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق
وزير الصحة يتفقد أجهزة غسيل الكلى الجديدة في مشفى الكلية الجراحي بدمشق
جهود كبيرة تبذلها مؤسسة المياه بحلب لضمان وصول المياه إلى جميع أحياء المدينة
بدء موسم قطاف العنب فـي القنيطرة، وتوقعات بإنتاج نحو 3.5 آلاف طن
