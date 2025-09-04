تجمع لأهالي حماة في ساحة العاصي للمشاركة بحفل إطلاق صندوق التنمية السوري

آراء بعض الحضور المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري خلال يومه الثاني
انطلاق القافلة الثانية التي تُقلّ عدداً من أهالي بلدة كفرزيتا المقيمين في مخيمات شمال إدلب
“اليوم نتبرع لحوران بفرح”.. الشيخ عبد الوهاب المحاميد أحد وجهاء محافظة درعا
فرق الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق مدينة حلب للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين
مشفى إزرع الوطني بريف درعا يواصل تقديم خدماته للمرضى رغم نقص التجهيزات
