اختتام دورات تعويض الفاقد التعليمي في دير بعلبة بريف حمص

الرئيس الشرع يلتقي المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك
الرئيس الشرع يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
افتتاح المركز الشامل لعلاج أمراض القلب في مشفى الزراعة بمحافظة إدلب بحضور معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب
صرافان جديدان للتجاري السوري في حمص
مشاهد لدخول فرق الدفاع المدني الأردنية إلى الأراضي السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى