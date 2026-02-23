استمرار أعمال تأهيل طريق قطينة –البويضة الشرقية في ريف حمص

تأهيل شامل لمدارس غصم في ريف درعا لضمان بيئة دراسية وآمنة للطلاب
فعالية شعبية لأهالي جبلة تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم
إزالة السواتر الترابية وفتح الطرق في حي الشيخ مقصود بحلب
وزير الخارجية يستقبل الدبلوماسيين المنشقين عن النظام البائد ويوقع قرار إعادتهم إلى العمل
وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري يؤم المصلين في ساحة الجندي المجهول بدمشق
