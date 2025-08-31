حفل فني تراثي خلال حملة “أبشري حوران” على مدرج بصرى الشام الأثري

منظمة المساعدات الشعبية النرويجية تواصل إزالة مخلفات الحرب من المنطقة الصناعية بريف حمص
قافلة المساعدات الرابعة في طريقها إلى السويداء عن طريق معبر بصرى الشام الإنساني بريف در
انخفاض الأسعار ووفرة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه يبث الحياة في أسواق مدينة حلب
في لحظة تاريخية وزير الخارجية يرفع علم الجمهورية العربية السورية في مقر الأمم المتحدة
المدن الصناعية تعرض فرصها الاستثمارية في معرض دمشق الدولي
