عام على الانطلاقة الجديدة لـ سانا.. الحكاية تكتب كل يوم بدقة ومسؤولية

دمشق-سانا
مليار وأربعمئة مليون مشاهدة على فيسبوك وحده، وأكثر من 36 مليون مشاهدة على يوتيوب، وسبع منصات رئيسية تنبض يومياً بالخبر السوري.. أرقام تختصر جانباً من عام كامل في مسيرة الوكالة العربية السورية للأنباء ”سانا” بحلتها الجديدة.
وبين هذه الأرقام التي تعكس التحولات في أدوات العمل ومجالاته، تكمل سانا غداً، 20 آب، عاماً على انطلاقتها الجديدة في محطة لم تقتصر على تغيير الشكل، بل حملت معها رؤية مختلفة للعمل الإعلامي وتوسعاً في اللغات وشبكة المراسلين والحضور الرقمي والشراكات الإعلامية.
وتحت عنوان” #سانا عام – يتجدد” ، تستعيد الوكالة العربية السورية للأنباء، أبرز محطات هذا العام وهي تواصل كتابة الحكاية السورية كل يوم، بدقة ومسؤولية.
لم تكتفِ الوكالة خلال هذا العام، بتجديد حلتها، بل عملت على توسيع حضورها ورسالتها؛ إذ أضافت اللغة الكردية إلى قائمة لغات نشرها التي كانت تضم العربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية والتركية، لتعكس بذلك التنوع السوري في مخاطبة جمهورها.
كما وسعت شبكة مراسليها في الخارج لتغطي عشرات الدول العربية والأوروبية والأمريكية والآسيوية، إلى جانب أكثر من خمسين مراسلاً ومتعاوناً يغطون المحافظات السورية كافة انطلاقاً من مقرها الرئيسي في دمشق.
وفي خطوة لافتة، نجحت سانا خلال العام المنصرم في استعادة جزء من كوادرها الذين كانوا قد انشقوا عنها خلال فترة حكم النظام البائد، لتعزز بذلك صفوفها المهنية.
سانا في عام .. حضور رقمي واسع على المنصات
وعلى صعيد الحضور الرقمي، سجلت منصات سانا نمواً واضحاً؛ ففي حين كانت صفحة “فيس سانا” الرئيسية تضم 590,255 متابعاً في العشرين من آب 2025، ارتفع العدد ليتجاوز المليوني متابع بحلول آب 2026.
أما “انستغرام سانا” فقفز من 34,087 إلى 150,196 متابعاً، بأكثر من 118 مليون مشاهدة، وعلى منصة “إكس سانا” ارتفع عدد المتابعين من 287,700 إلى 308,539، بنحو 69.8 مليون مشاهدة، في المقابل، سجلت قناة “تلغرام سانا” 138,314 مشتركاً، مقارنة بـ159 ألف مشترك قبل عام.
وعلى منصة “واتساب سانا”، ارتفع عدد المشتركين من 16,350 في العشرين من آب 2025 إلى 32,020 بحلول الثاني من آب 2026، محققاً 279,876 مشاهدة، أما على “يوتيوب سانا” فقد نما عدد المشتركين من 111,000 إلى 172,433 مشتركاً، بواقع أكثر من 36.3 مليون مشاهدة.
ويتوزع حضور سانا اليوم على أكثر من منصة رئيسية، منها فيسبوك، وانستغرام، واكس، وتلغرام، وواتساب، ويوتيوب، إضافة إلى الموقع الإلكتروني، وصفحات فرعية متعددة كالنشرة الثقافية وسانا عاجل وصفحات اللغات الأخرى.
شراكات سانا الدولية
وفي موازاة ذلك، فتحت سانا أبواباً أوسع للتعاون الدولي، عبر مذكرات تفاهم لتبادل الأخبار مع وكالات الأنباء المغربية “ماب” والسعودية “واس” والأردنية “بترا”، إضافة إلى مذكرة للتدريب الإعلامي مع “دويتشه فيله أكاديمي”.
وجدير بالذكر، أن الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، تأسست في 24 حزيران 1965 وهي المصدر الرسمي للأخبار والقرارات الحكومية والأنشطة على امتداد الجغرافيا السورية.
وبعد التحرير وسقوط نظام الأسد البائد في 8 كانون أول 2024، فتحت سانا صفحة جديدة، لم تقتصر على الهوية البصرية أو تحديث أدوات العمل، بل امتدت إلى اللغة والمراسلين والمنصات والشراكات، واعتماد أعلى درجات الدقة والمهنية، والانفتاح على تجارب إعلامية جديدة.