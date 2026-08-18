عام على الانطلاقة الجديدة لـ سانا.. الحكاية تكتب كل يوم بدقة ومسؤولية

دمشق-سانا‏

مليار وأربعمئة مليون مشاهدة على فيسبوك وحده، وأكثر من 36 مليون ‌‏مشاهدة على يوتيوب، وسبع منصات رئيسية تنبض يومياً بالخبر السوري.. ‌‏أرقام تختصر جانباً من عام كامل في مسيرة الوكالة العربية السورية للأنباء ‌‏‌‏”سانا” بحلتها الجديدة.‏

وبين هذه الأرقام التي تعكس التحولات في أدوات العمل ومجالاته، تكمل ‌‏سانا غداً، 20 آب، عاماً على انطلاقتها الجديدة في محطة لم تقتصر على ‌‏تغيير الشكل، بل حملت معها رؤية مختلفة للعمل الإعلامي وتوسعاً في ‌‏اللغات وشبكة المراسلين والحضور الرقمي والشراكات الإعلامية.‏

وتحت عنوان” #سانا عام – يتجدد” ، تستعيد الوكالة العربية السورية ‏للأنباء، ‏أبرز محطات هذا العام وهي تواصل كتابة الحكاية السورية كل ‏يوم، بدقة ‏ومسؤولية.‏

لم تكتفِ الوكالة خلال هذا العام، بتجديد حلتها، بل عملت على توسيع ‌‏حضورها ورسالتها؛ إذ أضافت اللغة الكردية إلى قائمة لغات نشرها التي ‌‏كانت تضم العربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية والتركية، لتعكس بذلك ‌‏التنوع السوري في مخاطبة جمهورها.‏

كما وسعت شبكة مراسليها في الخارج لتغطي عشرات الدول العربية ‌‏والأوروبية والأمريكية والآسيوية، إلى جانب أكثر من خمسين مراسلاً ‌‏ومتعاوناً يغطون المحافظات السورية كافة انطلاقاً من مقرها الرئيسي في ‌‏دمشق.‏

وفي خطوة لافتة، نجحت سانا خلال العام المنصرم في استعادة جزء من ‌‏كوادرها الذين كانوا قد انشقوا عنها خلال فترة حكم النظام البائد، لتعزز بذلك ‌‏صفوفها المهنية.‏

سانا في عام ‏.. حضور رقمي واسع على المنصات

وعلى صعيد الحضور الرقمي، سجلت منصات سانا نمواً واضحاً؛ ففي حين ‌‏كانت صفحة “فيس سانا” الرئيسية تضم 590,255 متابعاً في العشرين من ‌‏آب 2025، ارتفع العدد ليتجاوز المليوني متابع بحلول آب 2026. ‏

أما “انستغرام سانا” فقفز من 34,087 إلى 150,196 متابعاً، بأكثر من ‌‏‌‏118 مليون مشاهدة، وعلى منصة “إكس سانا” ارتفع عدد المتابعين من ‌‏‌‏287,700 إلى 308,539، بنحو 69.8 مليون مشاهدة، في المقابل، سجلت ‌‏قناة “تلغرام سانا” 138,314 مشتركاً، مقارنة بـ159 ألف مشترك قبل عام.‏

وعلى منصة “واتساب سانا”، ارتفع عدد المشتركين من 16,350 في ‌‏العشرين من آب 2025 إلى 32,020 بحلول الثاني من آب 2026، محققاً ‌‏‌‏279,876 مشاهدة، أما على “يوتيوب سانا” فقد نما عدد المشتركين من ‌‏‌‏111,000 إلى 172,433 مشتركاً، بواقع أكثر من 36.3 مليون مشاهدة.‏

ويتوزع حضور سانا اليوم على أكثر من منصة رئيسية، منها فيسبوك، ‏وانستغرام، واكس، وتلغرام، وواتساب، ويوتيوب، ‏إضافة إلى الموقع ‌‏الإلكتروني، وصفحات فرعية متعددة كالنشرة الثقافية وسانا عاجل ‏وصفحات ‏اللغات الأخرى.‏

شراكات سانا الدولية ‏

وفي موازاة ذلك، فتحت سانا أبواباً أوسع للتعاون الدولي، عبر مذكرات ‌‏تفاهم لتبادل الأخبار مع وكالات الأنباء المغربية “ماب” والسعودية “واس” ‌‏والأردنية “بترا”، إضافة إلى مذكرة للتدريب الإعلامي مع “دويتشه فيله ‌‏أكاديمي”.‏

وجدير بالذكر، أن الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، تأسست في 24 ‌‏حزيران 1965 وهي المصدر الرسمي للأخبار والقرارات الحكومية ‌‏والأنشطة على امتداد الجغرافيا السورية.‏

وبعد التحرير وسقوط نظام الأسد البائد في 8 كانون أول 2024، فتحت سانا ‌‏صفحة جديدة، لم تقتصر على الهوية البصرية أو تحديث أدوات العمل، بل ‌‏امتدت إلى اللغة والمراسلين والمنصات والشراكات، واعتماد أعلى درجات ‌‏الدقة والمهنية، والانفتاح على تجارب إعلامية جديدة.‏