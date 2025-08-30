ليالي معرض دمشق الدولي.. سحر الألوان وتوهج الفعاليات

بعد توقف دام 12 عاماً.. إعادة افتتاح قسم جراحة الوجه والفكين في كلية طب الأسنان بجامعة حلب
سانا تستطلع آراء سكان مدينة حلب حول تعيين القائد أحمد الشرع رئيساً للجمهورية العربية السورية
وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني في مؤتمر بروكسل بنسخته التاسعة
استمرار عمليات إخماد الحرائق المندلعة في غابات ريف اللاذقية الشمالي
السيف الدمشقي بعد إعادة التأهيل.. تحفة فنية وتراثية تزين ساحة الأمويين بدمشق
