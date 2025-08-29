المدن الصناعية تعرض فرصها الاستثمارية في معرض دمشق الدولي

مع زيادة ساعات التغذية.. كيف ينظر أهالي دمشق إلى التغير في واقع الكهرباء؟
قطار معرض دمشق الدولي… حين تتحرك الذاكرة على سكة الأمل
المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود
عملية تبادل أكثر من 200 أسير بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقوات سوريا الديمقراطية
بأيدي أبنائها.. قرى وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق تنهض من جديد
