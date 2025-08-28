استعدادات واسعة لحملة “أبشري حوران” على مدرج بصرى الشام

المحامي العام بدمشق: العدالة بدأت تأخذ مجراها ولن يفلت أحد من العقاب
مجلس محافظة حلب يستقبل طلبات المراجعين ويعمل على تيسير معاملاتهم
رغم القتل والاختطاف والاعتقال.. إعلاميو سوريا وثقوا حرب الحرية بصدورهم وعدساتهم
مستشفى الكلية الجراحي في دمشق يتسلّم 15 جهاز غسيل كلية متطورا من منظمة ميد غلوبال
ملتقى مبدعي الغرافيك فعالية على مدرج النصر في جامعة حلب
