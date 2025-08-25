مؤتمر صحفي في درعا يستعرض تفاصيل حملة “أبشري حوران”

وزير المالية: نأمل أن تكون وكالة سانا المصدر الأول للخبر في سوريا
برعاية وزارة الثقافة.. افتتاح معرض الخط العربي تحت عنوان حروف في وجه الرصاص، وذلك في المكتبة الوطنية بدمشق
شعبة المكاييل في مديرية التموين بإدلب تقوم بمعايرة القبانات الأرضية بمناطق معرة النعمان وخان السبل
بمشاركة عدد من الفعاليات الاقتصادية وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.. محافظ حلب يفتتح سوق خان الحرير الأثري
ماذا قال أهالي دمشق عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس
