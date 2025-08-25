وزارة التربية والتعليم تستكمل استعداداتها للمشاركة في معرض دمشق الدولي

شركة كهرباء إدلب تقوم بتركيب محطة تحويل نقالة لتأمين التيار الكهربائي لمدينة سراقب وما
حاضنة دمر التراثية في دمشق: صمام الأمان للحفاظ على المهن التراثية من الاندثار
أمانة السجل المدني في حلب تعود للعمل وتبدأ باستخراج الأوراق الثبوتية اللازمة للمواطنين
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية مع أبناء محافظة حلب
إطلاق سراح 22 شخصاً في صحنايا وأشرفية صحنايا ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء
