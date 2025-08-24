مشاهد لقافلة تجارية لحظة دخولها إلى محافظة السويداء عبر ممر بصر الحرير بريف درعا

مقتطف من جلسة المباحثات بين الوزير الشيباني ونظيره الروسي في العاصمة موسكو
مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية يتفقد مديرية الشؤون السياسية في حلب ويزور الجامعة ويلتقي المحافظ
وزارة الصحة توقع اتفاقية تعاون مع شركة “إنتر هيلث” في مجال المشافي ومصانع الأدوية وال
تصريح المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل المحامي ياسر ال
ماذا قال أهالي دمشق عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس
