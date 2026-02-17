مرضى العيون في غزة بين حصار خانق وألم معلق على المعابر

أين وصلت أعمال مشروع تأهيل جسر الرستن في ريف حمص؟
الأونروا توسّع برنامج “العودة إلى التعلم” في قطاع غزة
إعادة تأهيل خطين للصرف الصحي في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي
جولة لدائرة الرقابة في فرع محروقات إدلب على محطات الوقود لمعايرة العدادات والتأكد من جودة المواد البترولية
8 دول عربية وإسلامية ترفض محاولات تهجير الفلسطينيين وتدعو لتنفيذ خطة ترامب بالكامل
