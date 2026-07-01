اتفاق واشنطن وطهران يعيد ترتيب حسابات شركات الطيران.. الخليجية ‏تحقق مكاسب ‏والآسيوية تتراجع

عواصم-سانا

أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” أن شركات الطيران ‏الآسيوية التي حققت مكاسب استثنائية خلال شهري آذار ونيسان الماضيين ‏بفعل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وتعطل حركة الملاحة ‏الجوية في عدد من دول الخليج، شهدت تراجعاً عقب التوجه نحو اتفاق إنهاء ‏الحرب‎.‎

وذكرت وكالة رويترز اليوم الأربعاء، أن شركات الطيران الآسيوية استقطبت ‏مزيداً من الركاب ورفعت أسعار تذاكر رحلاتها على الخطوط الأوروبية ‏خلال اضطراب حركة الملاحة الجوية في الشرق الأوسط، إلا أنها بدأت تفقد ‏هذه المزايا مع استئناف شركات الطيران الخليجية تسيير رحلاتها وطرح ‏أسعار أقل للتذاكر‎.‎

وجاء هذا التحول تدريجياً، لكنه أثار شكوكاً حول قدرة شركات الطيران ‏على الاحتفاظ بجزء كبير من حصتها السوقية التي اكتسبتها خلال فترة ‏الاضطرابات، ففي حين ارتفع عدد المسافرين على الرحلات المباشرة من ‏آسيا إلى أوروبا بنحو 30 بالمئة على أساس سنوي في آذار، تراجع هذا ‏الارتفاع إلى 15 بالمئة بحلول أيار‎.‎

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الكورية قوله: إن الشركة ‏سجلت زيادة على أساس سنوي في معدلات إشغال المقاعد في رحلاتها إلى ‏أوروبا بين آذار وأيار، لكن الطلب تراجع مع استئناف شركات الطيران ‏الخليجية عملياتها خلال الربع الثاني‎.‎

وكذلك سجلت إيه.إن.إيه هولدينجز اليابانية، انخفاضاً في معدل إشغال مقاعد ‏رحلاتها الأوروبية من 93.1 بالمئة في آذار إلى 86.9 بالمئة في نيسان.

وأفادت كاثي باسيفيك الصينية بأن معدل إشغال المقاعد عبر شبكتها انخفض ‏في أيار إلى 86.8 بالمئة على أساس سنوي، بعدما سجل ارتفاعاً بنحو 92.2 ‏بالمئة في آذار‎.‎

وفي السياق قال المحلل المستقل في مجال الطيران بريندان سوبي: إن ‏البيانات تشير إلى إعادة توازن تدريجية غير مفاجئة، مشيراً إلى أن أداء ‏الخطوط الجوية السنغافورية يجسد هذا الاتجاه بوضوح‎.‎

وجاء ذلك عقب التوصل على اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، ‏والذي أدى إلى تعافٍ تدريجي لحركة الطيران في الخليج بحلول منتصف ‏حزيران لتعود إلى نحو 90 % بعدما سجلت تراجعاً حاداً جراء اندلاع ‏الحرب في الـ 28 من شباط بفعل هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، التي أسفرت ‏عن إغلاق مطارات رئيسية في الخليج‎.‎