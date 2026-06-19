سوريا توافق على طلب ألمانيا ترحيل مواطنتها ميشيلمان انطلاقاً من الحرص على العلاقات الثنائية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تابعت ملف المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشيلمان منذ الكشف عن هويتها وجنسيتها، حيث جرى التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة ومع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في دمشق لتأمين متطلبات الرعاية القنصلية وفق الأصول المرعية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة لـ سانا، اليوم الجمعة: إنه وبحسب المعطيات المتوفرة لدى الحكومة السورية، فقد كانت المذكورة موجودة ضمن مناطق شمال شرق سوريا، وشاركت إلى جانب عناصر تنظيم قسد خلال العمليات العسكرية التي شهدتها محافظة الرقة، وتم إيقافها برفقة أحد كبار عناصر حزب العمال الكردستاني، وذلك عقب دخولها الأراضي السورية بصورة غير مشروعة وإقامتها لفترة طويلة خارج نطاق سيطرة الدولة السورية.

وأوضحت أنه وعلى الرغم من طبيعة الوقائع المنسوبة إليها، حرصت وزارة الخارجية والمغتربين على تسهيل جميع الطلبات المقدمة من الجانب الألماني، بما في ذلك تأمين زيارات قنصلية لممثلي السفارة الألمانية، وإجراء الكشف الطبي المطلوب، وتمكين ممثلي السفارة من الاطلاع على أوضاعها، التزاماً بأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال أن السلطات السورية المختصة، انطلاقاً من الحرص على العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية ‏وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وافقت ‏على طلب ترحيلها لحكومة بلادها.

